Восемь человек умерли за сутки от коронавируса в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области с каждым днем растет не только число инфицированных коронавирусом, но и число умерших от него. За сутки от COVID-19 скончались еще восемь человек. Всего, от инфекции умерли 2 694 человека. Еще 288 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с ковидом. Прирост за сутки составил один человек.Таковы данные оперативного штаба.

Что касается заболевших, то за сутки ковид подтвердился еще у 135 жителей Приангарья. Таким образом, число заболевших в Иркутской области уже 72 184 человек. В регионе остается все меньше больничных коек для зараженных. Всего, в регионе сейчас 2 765 госпитализированных. Прирост за сутки - 127 пациентов.

А теперь о выздоровевших. Болезнь победили еще 57 жителей Приангарья. Общее число выздоровевших - 69 830.

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