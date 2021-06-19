Сибиряк зарезал трех мужчин во время уличной ссоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Забайкалье взяли под стражу 58-летнего жителя села Бутунтай Александрово-Заводского района, которого обвиняют в тройном убийстве. Трагедия произошла в ночь на 15 июня в селе Бутунтай. Во время уличной ссоры, он зарезал сразу трех мужчин 31, 34 и 40 лет. Задержали убийцу на следующий день. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек», - отметили в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют все подробности трагедии. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебная психолого-психиатрическая. Известно, что ранее задержанный судим не был.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Соседу, застрелившему 9-летнюю девочку через дверь в Чите, грозит пожизненный срок (Подробности)

Режим ЧС ввели из-за паводков в восьми районах Забайкалья (Подробности)