Сайт, на котором продавали дипломы о высшем образовании, заблокировали в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интернет-сайт, зайдя на который можно было купить диплом о высшем образовании на любой вкус обнаружили сотрудники прокуратуры Свердловского района Иркутска. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Чтобы признать размещенную на сайте информацию запрещенной к распространению в Интернете, прокурор направил иск в суд, - рассказали в ведомстве. - Октябрьский районный суд Иркутска требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

Теперь владельцы сайта не смогут снабжать фальшивыми дипломами жителей региона, которые не хотят учиться. Сайт с запрещенной информацией уже заблокировали.

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