Уровень грунтовых вод начал снижаться в Пади Грязнуха в Иркутске

Уровень грунтовых вод начал снижаться в Пади Грязнуха Иркутска. Фото: администрация Иркутска
На 10 см снизился уровень грунтовых вод в Пади Грязнуха Иркутска. Чтобы сбросить воду под дорогой от садоводства «Автомобилист» проведена водопропускная труба, кроме этого, вдоль дороги прокладывают водоотводной кювет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
- Несмотря на это в районе Пади Грязнуха грунтовыми водами подтоплено 245 участков, расположенных в 8 садоводствах, - отметили в администрации. – Сейчас там установлена пожарно-насосная станция, которая откачивает воду из садоводства «Просвещение».
Также решено снизить уровень воды в пади, в районе садоводств «Энергетик-2», «Кооператор», «Маяк». Там проведут трассу для прохода техники к водоему, что позволит прокопать канал от пади к трубе. Со стороны садоводства «Автомобилист» будет прокопана траншея, которая отведет воду.
Напомним, что из-за подтоплений, в садоводствах Ленинского и Правобережного округов действует режим чрезвычайной ситуации.
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