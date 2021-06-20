Погода в Иркутске: 20 июня в городе до +30 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 20 июня. День обещает быть практически безоблачным и жарким. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В городе дует юго-восточный ветер, его скорость 5-10 м/с, - говорят метеорологи. – Днем воздух в областном центре прогреется до +30 градусов.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья в норме – составляет 715 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 20 июня будет с переменной облачностью, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер по Приангарью «гуляет» восточный и юго-восточный, скорость воздушных потоков 2-7 м/с, местами могут наблюдаться порывы до 14 м/с. Столбики уличных термометров покажут +27…+32, если небо затянут облака, будет прохладней до +17…+22.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08