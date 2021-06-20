25 человек попали в больницы после укусов клещей в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В больницы Иркутской области после укусов клещей было госпитализировано 25 человек с начала сезона активности кровососущих. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Клещи, как всегда, проснулись в Приангарье в марте. С того момента они укусили уже 6326 человек - именно столько человек обратились к медикам, после «встреч» с кровососущими, в этом числе 1424 ребенка. Многим из них потребовалось амбулаторное лечение, а кому-то и госпитализация.

В больницы региона попали 12 укушенных с подозрением на клещевой энцефалит, шестеро с подозрением на боррелиоз, еще у семерых были признаки клещевого риккетриоза.

Чем раньше выявлена болезнь, тем больше шансов на благополучный исход, поэтому после того, как обнаружили на себе «паразита», нужно сразу обращаться за помощью к медикам.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться после укуса клеща

Центры профилактики клещевых инфекций

в Иркутске:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса, 3, тел. 333-445).

Расписание приема граждан:

- с 16 июня по 15 июля: с 8:00 до 18:00, без выходных

- с 16 июля по 15 августа: с 8:00 до 18:00, выходной – воскресенье

- с 16 августа по 19 апреля: с 8:00 до 16:00, выходные дни – суббота, воскресенье.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51). Проводится исследование клеща методом ПЦР на 4 инфекции (клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз).

Режим работы: понедельник - пятница. Приём проб проходит до 11.00 ч., при поступлении пробы с 11.00 до 16.00 часов результат выдаётся на следующий день.

в Ангарске:

МАНО «Лечебно-диагностический центр» (г. Ангарск, 6А микрорайон, д. 12, центральный вход, 2 этаж, каб. № 211, тел. 8(39-55) 518-626 (регистратура), 8(39-55) 952-947, сот. 8-908-6-553-089).

Режим работы:

с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г. - с 07.30 до 22.00,

с 01.07.2021 г.: понедельник - пятница с 07.30 до 20.00, суббота с 9.00 до 15.00, воскресенье с 9.00 до 13.00,

с 01.08.2021 г.: понедельник - пятница с 07.30 до 20.00, суббота, воскресенье – выходные дни.

в г. Усолье – Сибирском:

Диагностический центр «Здоровье» (г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, тел. 8(39-543) 6-78-78, сот. 8-904-125-26-99)

Режим работы:

Понедельник-четверг: с 08.00 до 18.00

Пятница: с 08.00 до 17.00

Суббота: с 08.00 до 15.00

Воскресенье: с 08.00 до 14.00.

в г. Братске:

ОГБУЗ «Братская районная больница» (г. Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8(39-53) 216-004).

Режим работы: с 8.00 до 16.00.

в г. Усть-Илимске:

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1» (г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, тел. 8(39-535) 7-77-07, 7-07-07).

Режим работы: с 8.00 до 18.00 в рабочие дни без перерыва на обед.