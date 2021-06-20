Три человека пострадали в ДТП с иномаркой и «Газелью» в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИББ разбираются в обстоятельствах аварии, произошедшей в восьмом часу утра 20 июня на перекрестке улиц Напольная и Ушаковская. Там столкнулись иномарка и «Газель». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации, 21-летний водитель за рулем Тойоты Филдер выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, - говорят полицейские. – Там иномарка столкнулась с «Газелью».

В ДТП пострадали три человека: водитель иномарки, пассажирка Тойоты, а также 68-летний автомобилист, который был за рулем отечественной машины.

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