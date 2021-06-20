Браконьера со 100-метровой сетью поймали на Байкале полицейские. Фото: ВСЛУ МВД РФ на транспорте

24-летнего браконьера поймали полицейские во время рейда на озере Байкал. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- Житель Нижнеангарска был задержан во время ловли омуля при помощи рыболовной сети длиной 100 метров и резиновой лодки, - рассказывают полицейские. - Общая сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленника, составила более 110 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы или штраф до полумиллиона рублей.

Стоит отметить, что вылов омуля – любой вылов – запрещен на озере Байкал с 1 октября 2017 года, чтобы предотвратить исчезновение этого эндемика.

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