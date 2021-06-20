Хлебобулочный цех горит на станции Батарейной в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске 20 июня пожарные тушат крупное возгорание. Примерно в 12.15 в районе станции Батарейная загорелся хлебобулочный цех. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пожар был локализован в 14:27, - говорят спасатели. – Площадь его составляет порядка 1000 квадратных метров. Горела кровля по всей площади.

Как рассказали в ГУ МЧС Приангарья, погибших и пострадавших в этом ЧП – нет. Сейчас на месте работают 21 специалист и 6 спецмашин. Причины возгорания будут известны позже.

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