Туристов Иркутской области предупреждают о возможном сходе лавины на Шумаке Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Туристам не рекомендуют ходить на Шумак до середины июля из-за возможного схода лавин. Об этом предупреждает председатель Маршрутно-квалификационной комиссии Иркутской области Евгений Янущак.

- 18 июня спортивной группой прошли перевал Шумакский, - пишет Евгений Янущак. - Количество снега на вторую половину июня аномальное для этих мест. В горах сохраняется лавинная опасность, на перевале Шумакском карниз 3 метра, нависает на сторону реки Шумак, он как бомба замедленного действия, может упасть в любую секунду.

В связи с этим в походы на Шумак лучше отправляться не раньше следующего месяца.

Читайте также:

Паводок смыл мосты, отрезал села от райцентра, людей эвакуируют на вертолетах Ми-8 в Забайкалье. Наводнение в Забайкальском крае 2021: режим ЧС действует в восьми районах (подробности)

Автомобильный мост размыло ручьем в Бурятии. Специалисты определяют масштаб разрушения (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08