Туристов Иркутской области предупреждают о возможном сходе лавины на Шумаке
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Туристам не рекомендуют ходить на Шумак до середины июля из-за возможного схода лавин. Об этом предупреждает председатель Маршрутно-квалификационной комиссии Иркутской области Евгений Янущак.
- 18 июня спортивной группой прошли перевал Шумакский, - пишет Евгений Янущак. - Количество снега на вторую половину июня аномальное для этих мест. В горах сохраняется лавинная опасность, на перевале Шумакском карниз 3 метра, нависает на сторону реки Шумак, он как бомба замедленного действия, может упасть в любую секунду.
В связи с этим в походы на Шумак лучше отправляться не раньше следующего месяца.
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