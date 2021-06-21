Погода в Иркутске: 21 июня воздух накалится до +31 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 21 июня обещает быть жаркой. По данным сотрудников Иркутского Гидрометцентра, воздух в столице Приангарья сегодня днем прогреется до +29…+31 градуса. При этом осадков в городе не будет.

- Ветер в областном центре юго-восточный, его скорость 5-10 м/с, - отмечают метеорологи.

По данным Яндекса, в Иркутске атмосферное давление в понедельник составляет 715 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года считается вариантом нормы. Облачность переменная. Что касается прогноза по области, в Приангарье ожидаются дожди. В западных районах и горах Восточного Саяна – ливни, грозы, град. Ветер 2-7 м/с с порывами ло 14 м/с, а где-то и до 20 м/с. Столбики уличных термометров покажут днем +26…+31. При натекании облачности будет прохладней… +16…+21.

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