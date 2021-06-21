18 взрослых и 6 детей пострадали в ДТП в Иркутске и районе на минувшей неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске и Иркутском районе с 14 по 20 июня произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- В этих ДТП пострадали 18 взрослых и 6 детей, все они получили травмы различной степени тяжести, - отмечают инспекторы.

Сотрудники ГИБДД составили некий рейтинг происшествия на дорогах за минувшую неделю. Итак, за 7 дней произошло 10 столкновений автомобилей, три наезда на пешеходов, 2 наезда на велосипедистов, два на стоящий транспорт, также был один наезд на препятствие и 1 на съезд в кювет.

Полицейские напоминают, что от соблюдения ПДД и от правильно выбрано скорости зависят жизни всех участников дорожного движения.

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