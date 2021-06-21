Автомобилист без удостоверения водителя устроил погоню с полицейскими в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Увидев полицейских, тут же попытался скрыться. Такое поведение привлекло внимание сотрудников ГИБДД Иркутска. Когда автомобилист понял, что инспекторы поехали за ним, нажал на газ. Задержать его удалось на трассе за городом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Пытаясь скрыться, мужчина грубо нарушал правила дорожного движения, несколько раз проехал на запрещающий сигнал светофора, выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения, - рассказывают сотрудники регионального МВД.

Когда инспекторы догнали его на загородной трассе, водитель выскочил из-за руля и попытался убежать в лес, но был задержан.

- Оказалось, что 28-летний иркутянин лишен водительского удостоверения, - говорят в полиции. – От мед. освидетельствования мужчина отказался.

А также уверял, что машиной не управлял, за что задержан – не знает.

Сотрудники ГИБДД составили 10 протоколов о нарушениях. Общая сумма штрафов составит более 50 тысяч рублей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

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