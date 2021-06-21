3000 человек с коронавирусом скончались в Иркутской области с начала пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области третья волна пандемии коронавируса набирает обороты. Растет число случаев заражения, увеличивается количество пациентов в ковидных госпиталях. За сутки диагноз COVID-19 поставили еще 142 заболевшим. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Общее число случаев инфицирования на 21 июня составляет 72 466, - отмечают специалисты. – Число госпитализированных за 24 часа увеличилось на 97. Сейчас в больницах лечат 3241 пациента.

За минувшие сутки выздоровели 28 боровшихся с инфекцией. Всего COVID-19 в регионе переболели уже 69 897. Увы, не всем удается справиться с инфекцией. Сегодня стало известно о смерти еще 10 человек: причиной смерти 8 из них стал коронавирус, еще двое с таким же диагнозом умерли от иных болезней. В общей сложности за время пандемии в регионе скончались уже 3000 человек: COVID-19 унес жизни 2710, 290 болевших им же погубили другие тяжелые болезни.

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