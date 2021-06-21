37 нарушителей правил безопасности на воде нашли сотрудники МЧС за выходные в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

37 судоводителей были привлечены к ответственности за нарушение правил безопасности на воде в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Подавляющее большинство нарушений связано с отсутствием спасательных жилетов, обязательных к ношению при нахождении на борту, на судоводителях и пассажирах, - отмечают спасатели.

Трагедии на воде происходят каждое лето. В особой группе риска находятся выпивающие алкоголь отдыхающие, а также дети без присмотра вблизи озер, рек и других водоемов. За неделю родителей к ответственности привлекли четыре раза.

Стоит отметить, что за порядком на водных объектах региона следят не только сотрудники МЧС и ГИМС, но также и полицейские, представители рыбоохраны, старосты, волонтеры. Спасатели просят всех сибиряков не оставаться равнодушными и сообщать о нарушениях по телефону доверия ГУ МЧС Приангарья.

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Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 40-99-99.