В тайге Прибайкальского нацпарка начался посев многолетних трав

В тайге Прибайкальского парка начался посев многолетних трав. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

В Прибайкальском национальном парке начался посев многолетних трав. Специальное поле находится в Большереченском лесничестве. Так заповедник помогает животным прокормиться зимой. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в официальном аккаунте в соцсетях.

- На этом поле мы посеяли семена люцерны, донника, костра. Все они предназначены для того, чтобы привлечь и поддержать диких животных, особенно в сложный для них зимний период. Большереченское лесничество известно своим глубоким снегом, добывать из-под него корм тем же копытным очень трудно. Нелегко, конечно, и проводить посев в тайге: сюда сложно добраться, уровень местных рек медленно, но верно растёт, переправы требуют сноровки и сил. К тому же погода не способствовала полевым работам, была холодной и влажной, - рассказал помощник директора национального парка Артур Мурзаханов.

В этом году день посевных работ в тайге пришлось перенести на 10 дней позже из-за затяжной весны. На помощь специалистам нацпарка пришли жители Листвянки, сотрудники МЧС и даже капитан судна.

Также высадка трав позволит инспекторам, как можно ближе подбираться к животным, чтобы сделать фото, при этом не напугав не побеспокоив диких зверей.

Во время следующей посевной высадят овес. Позже сотрудников нацпарка ждет покос. Сено специалисты будут собирать и укладывать особым образом, чтобы оно не испортилось, сохранило вкус и привлекательность для животных в течение нескольких месяцев.

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