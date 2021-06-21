На усиленный режим работы переведены коммунальные службы Иркутска из-за штормового предупреждения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске коммунальные службы работают в усиленном режиме. Ночью с 21 на 22 июня и утром в Иркутской области ожидаются очень сильные ливни, грозы, возможен град, усиление ветра до 16-21 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

- На усиленный режим переведена аварийно-спасательная служба МКУ города Иркутска «Безопасный город». А в муниципальных предприятиях «Иркутскавтодор» и «Водоканал» сформированы аварийные бригады со специальной техникой для оперативного реагирования на ЧС, - рассказывают в ведомстве.

Все коммунальные и ресурсоснабжающие организации предупреждены о возможном ухудшении погодных условий.

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