Иркутские контрабандисты вывезли из страны леса на 160 миллионов рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинском суде Иркутска накануне вынесли решение по уголовным делам в отношении трех членов ОПГ, занимавшейся незаконной торговлей лесом. Следствие установило, что мужчины купили лес неустановленного происхождения и обманом получили лицензию на его экспорт. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- Таким образом, в одну из стран Восточной Азии в 2014-2015 годах было вывезено незаконным путем круглого леса на сумму 160 миллионов рублей, - отмечают специалисты. – При этом неуплата таможенных платежей составила более 105 миллионов рублей.

После сделок подсудимые легализовали вырученные деньги через различные подконтрольные фирмы. Накануне преступники услышали решение суда. Стоит отметить, что судили участников ОПГ, их лидер – гражданин другого государства сейчас находится в международном розыске.

- Обвиняемые были признаны виновными по статьям «Незаконный оборот и контрабанда древесины, уклонение от уплаты таможенных платежей, легализация денежных средств, полученных преступным путем, организованной преступной группой», - отмечают сотрудники ВСЛУ МВД РФ на транспорте.

Один из осужденных отправится в колонию общего режима на 8 лет 10 месяцев, выплатит штраф – 800 тысяч рублей. У двух других были смягчающие обстоятельства, их сроки оказались условными – от 7с половиной до 7 лет и 10 месяцев. Оба выплатят штрафы: один – 390, второй - 400 тысяч рублей.

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