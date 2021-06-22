Особый противопожарный режим ввели в лесах Ольхонского района Фото: Яна ЛИСИНА

В лесах Ольхонского района действует особый противопожарный режим. Сейчас там нет ни одного действующего пожара, однако специалисты гидрометцентра сообщают, что на территории района установился высокий или четвертый класс пожароопасности. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В западных, центральных и южных районах области особый противопожарный режим (ОПР) действовал с 1 мая по 15 июня. На севере региона ОПР установлен по 30 июля. Там в ближайшие дни прогнозируются высокая (четвертого класса) и чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность лесов, - сообщают в ведомстве.

Огонь продолжает бушевать на территории северных районов региона. В ближайшие дни туда отправится самолет-зондировщик, который приступит к тушению самых проблемных участков. Он вызовет искусственные дожди. Для этого складываются благоприятные погодные условия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутские контрабандисты вывезли из страны леса на 160 миллионов рублей (подробности)

Погода в Иркутске: 22 июня синоптики рассказали, чего ждать в столице Приангарья (подробности)