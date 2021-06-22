Подозреваемого в хранении наркотиков в крупном размере разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают 23-летнего мужчину, подозреваемого в хранении синтетических наркотиков в крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оперативники задержали злоумышленника в декабре 2020 года на улице Советская областного центра. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у него свыше трех грамм синтетического наркотика, - сообщили в ведомстве.

В отношении 23–летнего иркутянина возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере. Находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, он скрывается от правоохранительных органов.

Полиция призывает мужчину самостоятельно явиться в отдел полиции и дать разъяснения. Тех, кто владеет информацией о местонахождении подозреваемого, просят незамедлительно сообщить об этом.

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