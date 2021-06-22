На КБЖД запретили устанавливать палатки из-за медведей, которые выходят к туристам даже днем. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

На турмаршрутах Кругобайкальской железной дороги все чаще можно встретить медведей даже днем. В связи с этим устанавливать палатки и ночевать там временно запрещено. Об этом сообщают в официальном аккаунте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в соцсетях.

- Срок действия ограничения пока не обозначен. Продолжительность будет зависеть от ситуации на маршруте. Её ежедневного отслеживают сотрудники Байкальского лесничества. Накануне на 102 километре КБЖД ими был зафиксирован факт нахождения на берегу в нескольких десятков метров близости от хищника несовершеннолетнего ребёнка. Ни зверь, ни человек до определённого момента не замечали присутствия друг друга, а когда это произошло – испугались оба. В ситуации никто не пострадал,- рассказали в ведомстве.

Любителей делать фотографии диких зверей просят помнить, что медведь – опасный хищник. Не стоит приближаться к нему, это может спровоцировать дикого зверя. Нельзя перещаться по маршруту в одиночку, а тем более бесшумно.

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