В Ангарске задержали четырех наркоторговцев от 44 до 66 лет Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Накануне сотрудники полиции при силовой поддержке спецназа «Гром» задержали четырех человек, которые занимались продажей наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По версии следствия, подозреваемые сбывали зелье на территории Ангарска с января 2021 года. Среди задержанных три женщины в возрасте 44, 50, и 66 лет, а также 52-летний мужчина. Наркотические средства сбывались ими контактным способом «из рук в руки». При этом все четверо ранее были судимы за аналогичные преступления, - сообщили в ведомстве.

В квартире подозреваемых в ходе обыска полиция обнаружила мобильные телефоны, банковские карты и сим-карты, с помощью которых предположительно злоумышленники и сбывали запрещенные вещества.

Полиция возбудила уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228.1 УК РФ. Расследование продолжается.

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