Вода уходит из подтопленных садоводств в Правобережном округе Иркутска. Фото:администрация Иркутска

В садоводствах Правобережного округа Иркутска фиксируется снижение уровня грунтовых вод от 2 до 11 сантиметров. Также на 2 сантиметра уменьшился уровень воды и в реке Ушаковке. Однако работы по ликвидации последствий подтоплений продолжаются. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутск.

- В районе СНТ «Маяк-1» возводится защитная насыпь и оборудуются каналы для отхода воды. В районе СНТ «Автомобилист» и «Энергетик-3» произведена откачка воды насосными станциями с пониженных участков. В СНТ «Солнышко» и «Текстильщик» прочищен 1 километр водоотводных каналов. Всего в ликвидации последствий подтопления в Иркутске задействовано 40 единиц специальной техники, 68 человек. Для мониторинга за уровнем воды выставлено 5 гидропостов. - рассказали в ведомстве.

Однако в Ленинском районе наоборот замечено небольшое повышение уровня грунтовых вод. Там обеспечена круглосуточная откачка на пониженных участках местности с помощью пожарных насосных станций.

В районе садоводства «Банковец» проложили переливную трубу диаметром 315 миллиметров. Также возле СНТ «Иркутный лес» и «Максима Горького» были установлены водопропускники под коллекторами напорной канализации, чтобы вода свободно проходила в сторону реки Иркут.

Режим ЧС сохраняется в нескольких садоводствах Ленинского округа и в районе Плишкинского тракта в Правобережном округе. По данным на утро 22 июня в городе подтоплено 623 земельных участка. Для эвакуации населения подготовлены 2 пункта временного пребывания.

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