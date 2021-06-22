В Иркутске до 12 увеличено количество ковидных бригад "Скорой помощи". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске и ближайших городах настоящий всплеск коронавируса. Столица региона приняла на себя основной удар третьей волны, в коронавирусных госпиталях осталось немногим более сотни свободных мест. Понятно, что заразившихся не оставят без помощи, будут размещать в больницах соседних городов, открывать новые койки. Напомним, сейчас в регионе на лечение COVID 19 выделено более 4100 мест, всего из них занято 3408. А всего предполагается задействовать в случае ухудшения ситуации более 5 тысяч.

-Сейчас места выделены в 48 медицинских организациях, в том числе около 1400 - для лечения коронавируса первого типа в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, еще 424 - на COVID 19 второго типа, есть койки долечивания, но больше всего - смешанных. О том, какие еще меры принимаются, на Депутатском штабе в ЗС региона рассказал министр здравоохранения Яков Сандаков.

-Усилена диспетчерская служба "Скорой помощи", интенсивность огромная, - говорит министр. - Увеличено количество ковидных бригад, в частности, в областном центре - с 8 до 12. Трижды в сутки уточняют число свободных коек. Это необходимо для того, чтобы оперативно переводить пациентов из реанимации в палаты, а оттуда - в госпитали на долечивание. И сразу же занимать освободившиеся.

Возобновлена работа 12 амбулаторных ковидных центров в Иркутске, Иркутском районе, Шелехове и Ангарске. Увеличено число мест в узловых центрах. Кроме того, автомобили, которые выделяло правительство осенью, и сегодня активно используются для доставки пациентов на МСКТ и в госпитали долечивания.