Для выделения средств на борьбу c COVID-19 в Иркутской области может пройти дополнительная сессия ЗС

Депутаты Заксобрания готовы провести дополнительную сессию для выделения средств на борьбу с ковидом.

Открывая заседание депутатского штаба председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников сказал, что ситуация с COVID-19 требует повышенного внимания.

- Идет третья волна заболеваемости. Она была ожидаемой, но вопрос – успели ли ответственные службы к ней подготовиться, – сказал Александр Ведерников.

Министр здравоохранения региона Яков Сандаков рассказал, что свободно 17% коек. Сейчас в больницах лежат 3982 пациентов. Но напряженно в Иркутске, Иркутском районе, Ангарске, Шелехове. Вирус быстрее распространяется, много тяжелых случаев. За сутки выявлено 982 человека, заболевших ковидом. Также Сандаков пояснил, что усилена диспетчерская служба скорой помощи, увеличено число «ковидных» бригад, постоянно ведется мониторинг коечного фонда и лекарств. Кстати, запас лекарств хватит на 45 дней, а еще снова заработали амбулаторные ковидные центры.

Депутат Ирина Синцова обратила внимание на то, что не хватает в северных территориях компьютерных томографов, цифрового рентген оборудования. Александр Гаськов сказал, что необходимо организовывать системные закупки препаратов, расходных материалов, комплектующих для диагностического оборудования. Роман Габов предложил рассмотреть возможность снизить стоимость тестов на коронавирус для населения. Артем Лобков рассказал, что к нему обращаются родители, что не могут оформить больничные, когда группа в детском саду уходит на карантин. По словам Якова Сандакова, с поликлиниками отрабатывается механизм дистанционного открытия и закрытия больничных листов.

- Эпидемиологи говорят, что нужно привить не менее 70-75 % населения, – также заметил Александр Ведерников, говоря о вакцинации.

В Иркутской области план выполнен на 30%. Депутаты рекомендовали особое внимание уделить системе электронной очереди в поликлиниках.

Также депутаты выразили готовность при необходимости провести дополнительную сессию, чтобы выделить дополнительные средства из областного бюджета на борьбу с коронавирусом.