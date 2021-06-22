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Общество22 июня 2021 15:36

Студенты Иркутской области принимают участие во втором этапе Всероссийского конкурса "Твой ход"

200 ребят получат премии в размере 1 миллиона рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий
Анастасия КУРЕНОВА
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Студенты Иркутской области принимают участие во втором этапе Всероссийского конкурса "Твой ход"

Студенты Иркутской области принимают участие во втором этапе Всероссийского конкурса "Твой ход"

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Стартовал второй этап Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» – нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». С 21 июня по 10 августа 2021 года участникам предстоит выбрать направление, одно из одиннадцати: от спорта до развития бизнеса, определиться с личным или командным форматом работы и решить кейс от партнеров. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- 200 ребят получат премии в размере 1 миллиона рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ-победителей – дополнительно гранты в размере 2,5 миллионов рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или вуза. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России и получат приглашения на стажировки в ведущие компании страны, - рассказали в ведомстве.

Присоединиться к образовательным и тематическим мероприятиям конкурса «Твой ход» могут учащиеся любого вуза России. Но за главные призы будут соревноваться студенты бакалавриата и специалитета невыпускного семестра.

Второй этап конкурса завершится 10 августа 2021 года. В полуфинал выйдут десять тысяч человек, но в мероприятиях продолжат участвовать все студенты.

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