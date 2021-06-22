В Бурятии 2-летний малыш получил отравление химическим раствором Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двухлетний мальчик поступил на днях в Закаменскую центральную больницу с острым отравлением неизвестным химическим раствором. Врачи диагностировали у мальчика острое отравление неизвестным химическим раствором, ожог слизистой полости рта, губы, гортани, шеи, плеча. А также острую дыхательную недостаточность.

Выяснилось, что накануне вечером мать ребенка вместе с ним и гражданским мужем приехала в гости к своей подруге в Закаменск. Там взрослые начали распивать алкоголь и вскоре уснули. Проснувшись рано утром и проходя мимо сына женщина заметила, что у мальчика ожог. Он молча лежал на диване и не двигался. Мать тут же вызвала скорую помощь. Вскоре малыша доставили санавиацией в Улан-Удэ. То, как он получил химические ожоги, выясняют следователи.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему по неосторожности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.