Лжецелительница из Ставропольского края предстанет перед судом в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске завершилось расследование дела лжецелительницы из Ставропольского края. Женщина знакомилась на улице с пенсионерками, якобы переживая за них, сообщала, что на сибирячек кто-то навел порчу, но она может ее снять. Пострадавшие доверялись ей и приглашали в свои квартиры, где и происходила кража денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Подошла, доверительный разговор со мной завела, так понравилась мне, чтобы снять порчу с меня и детей ей нужно было яйцо, я позвала ее к себе в квартиру, - рассказывает пострадавшая иркутянка. – Потом сказала деньги «освятить» надо, я достала ей 30 тысяч рублей. Она их свернула в платочек, завязала и положила, сказала 10 дней не трогать.

Спустя какое-то время пенсионерка поняла, что была обманута и деньги ее пропали. Полиция выяснила, что эта лжецелительница в приметном черном платье в горох и соломенной шляпке – заезжий «гастролер». Являясь уроженкой города Минеральные воды, она путешествует по стране на машине с мужем и обманывает доверчивых старушек.

- Найти ее удалось именно благодаря броскому наряду, были отсмотрены камеры видеонаблюдения, и женщина нашлась в Братске, - рассказывают полицейские.

Стало известно, что до этого 42-летняя путешественница уже обманула жительницу Омска. Провести 83-летнюю женщину из Красноярска ей не удалось, пенсионерка почувствовала неладное и сказала вернуть ей 190 тысяч рублей. Но силы были не равны.

- Злоумышленница толкнула 83-летнюю потерпевшую и, похитив деньги, скрылась, - говорят в полиции.

Накануне все доказательства вины женщины были собраны, уголовное дело передано в Октябрьский районный суд Иркутска.

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