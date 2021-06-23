Микрокредитную организацию оштрафовали за угрозы беременной в Иркутске

Микрокредитную компанию оштрафовали за угрозы беременной в Иркутске Фото: Андрей КОПАЛОВ

На последних сроках беременности подверглась жуткому давлению жительница Иркутска. Началось все с смс-сообщений, а после сотрудники микрокредитной организации звонили ей с угрозами и оскорблениями, пытались воздействовать на нее через ее мать. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Отмечается, что сотрудники микрокредитной компании знали о том, что иркутянка в положении и оказывали на нее психологическое давление. Тогда сибиряка обратилась к судебным приставам с жалобой. Была проведена проверка.

- Микрокредитной организацией нарушены положения, закрепленные федеральным законом № 230-ФЗ, - отмечают специалисты. – Сведения об этом были переданы в суд.

Вина организации была подтверждена в Октябрьском районном суде Иркутска. Руководству компании предстоит выплатить 50 000 рублей штрафа за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

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