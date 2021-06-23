Крупнейший лесной пожар в Иркутской области тушат с помощью авиации МЧС

Лесные пожары в Иркутской области тушат с помощью авиации МЧС Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области на утро 23 июня лес горит в Бодайбинском, Жигаловском, Зиминском, Катангском, Усть-Илимском и Усть-Кутком районах. Всего зарегистрировано 12 лесных пожаров. Их площадь 33005,2 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пять возгораний уже локализованы, они на площади 32550,7 га, - говорят спасатели. - Угрозы населенным пунктам региона нет, задымленности в них также не наблюдается. Случаев превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.

Авиация МЧС по-прежнему применяется для тушения крупнейшего в Приангарье возгорания в Приангарье. Оно в Катангском районе. В минувшие сутки с высоты на лес сбросили 12 тонн воды.

По данным метеорологов 23-25 июня в лесах области сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

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