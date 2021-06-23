«Держитесь подальше от окон, не пользуйтесь телефоном»: МЧС предупреждает о возвращении в Иркутск ливней и гроз Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ливни, грозы и ветер порывами до 15-20 м/с ожидаются в Иркутской области ночью 24 июня. Также неблагоприятная погода придет ночью в западные и северо-западные районы Приангарья. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на региональный гидрометцентр.

- При приближении грозы воздержитесь от поездок, выходов на водные объекты для купания, прогулок на водном транспорте, рыбной ловли. Если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу в безопасном месте. Помните, быстрое движение «притягивает» молнию, - предупредили в ведомстве.

Также специалисты напоминают, что во время грозы опасно прятаться под деревьями – чем выше дерево, тем больше вероятности попадания в него молнии. Укрываться от стихии стоит только внутри зданий. Избегайте открытой местности и возвышенностей.

Правила безопасности при неблагоприятной погоде нужно соблюдать даже дома: держитесь подальше от электропроводки, антенн и окон. Желательно отключить электроприборы и отложить мобильный телефон.

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