На 23 сантиметра за сутки снизился уровень воды в реке Ушаковке в Иркутске. Фото: Администрация Иркутска

В Правобережном округе Иркутска в реке Ушаковке за сутки уровень воды снизился на 23 сантиметра. Грунтовые воды – на прежнем уровне. В городе продолжают ликвидировать подтопления. Так, в районе садоводства «Маяк-1» создают защитную насыпь и оборудуют каналы для отхода воды. На пониженных участках Ленинского района для откачки воды задействовали насосные станции. Там работа ведется круглосуточно. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- По данным на утро 23 июня, на территории города подтоплено 622 земельных участка. В каждом округе созданы комиссии по оценке принесенного ущерба, производится фото и видеофиксация, специалисты составляют акты о подтоплении, - рассказали в ведомстве.

Режим ЧС в областном центре продолжает действовать на территории поселка имени М. Горького и прилегающих к нему садоводств Ленинского округа, а также садоводств в районе Плишкинского тракта Правобережного округа.

Всего в ликвидации последствий подтопления задействовано 32 единицы специальной техники, 56 человек. Для мониторинга за уровнем воды выставлено 5 гидропостов. Для эвакуации населения подготовлены 2 пункта временного пребывания.

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