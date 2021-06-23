Электричество отключили в части Свердловского округа в Иркутске из-за аварии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аварийное отключение электроэнергии произошло в части Свердловского округа в Иркутске. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской энергосбытовой компании в соцсетях.

- Бригада "Южных электрических сетей" направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 18:00 (ирк), - сообщают в организации.

Под отключение попали некоторые дома по адресам: ДНТ "Полюшко", 1 км южнее м-н Первомайский, ДНТ "Стрижи", улица Аргунова, Вампилова, Мамина-Сибиряка, микрорайон Первомайский, улица Фадеева, Маршала Конева, квартал Стрижи, улица Центральная; Маркова, улица 1-я Покровская, 2-я Покровская; Николов Посад: улицы Восточная, Косогорная, Ландшафтная, Пойменный, Усадебная, Шахматная; Ново-Иркутский, улица Усадебная; Ново-Мельниково: Звездный, Тенистый, Удачный, Цветочный, Центральная; СНТ "Светлое"; Сергиев Посад, Ботаническая, Лесогорская, Мельниково, Пляжная, Ракитная, Рябикова, Станция Кая, Цветочная, Черемуховая, Ягодная.

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