Игорь Кобзев: До 1 июля создадим рабочую группу по антикризисному управлению строительной отраслью

Игорь Кобзев: Власть и бизнес должны выстраивать партнерские взаимоотношения.

До 1 июля должна быть сформирована рабочая группа по антикризисному управлению строительной отраслью. В нее войдут и представители «ОПОРЫ РОССИИ», координировать группу будет региональный минстрой. Об этом рассказал глава Приангарья на встрече с лидером и представителями в регионе Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

- Мы заинтересованы в том, чтобы работа правительства была эффективной и открытой, - сказал Игорь Кобзев. - Многое зависит от уровня партнерства, которое складывается между общественными организациями, гражданскими институтами, бизнес-сообществом и органами власти.

Игорь Кобзев также сообщил, что с 1 января 2022 года на вывоз круглого леса будет действовать запрет. Глава региона поставил задачу предложить организациям, которые занимаются экспортом необработанной древесины, альтернативные варианты ведения бизнеса, чтобы помочь таким образом бизнесу и людям, которые в нем работают.

Поставлена в целом задача и рассмотреть волнующие предпринимательское сообщество вопросы налогообложения.

Лидер «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, в свою очередь, отметил, что обратил внимание на желание предпринимателей Иркутской области участвовать в развитии региона.

- Необходимо улучшать инвестиционный климат и развивать международный туризм, чтобы он приобретал цивилизованные и доходные формы, - отметил главные направления сотрудничества Александр Калинин. - Остаются вопросы в лесном хозяйстве. Уже сейчас необходимо решать вопрос по переориентированию предприятий на глубокую переработку древесины.

Для справки, в Иркутской области зарегистрировано более 87 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, с начала 2021 года их число увеличилось на 2,3 %.