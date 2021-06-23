Отключение горячей воды в Правобережном округе Иркутска: адреса, когда отключат, как надолго. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

В областном центре продолжаются профилактические работы на тепловых сетях. Отключение горячей воды в Правобережном округе Иркутска проведут, чтобы избежать аварийной ситуации. Об этом сообщают в официальном аккаунте Оператора Теплосети Иркутска в соцсетях.

- С 20:00 23 июня до 07:00 25 июня в некоторых домах Правобережного округа будет отключено горячее водоснабжение на несколько часов для ремонтных работ на тепловой сети, - сообщают в организации.

24 июня по той же причине претерпеть неудобства придется жителям дома по адресу улица Степана Разина,12. Отключение горячей воды в Правобережном округе Иркутска в этот день продлится с 9.00 до 18.00.

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