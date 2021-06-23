В Свердловской области вуз опроверг сообщение о выселении невакцинированных студентов из общежитий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проректор по развитию имущественного комплекса Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) в Екатеринбурге Антон Осовских опроверг сообщение о том, что непривитых студентов выселяют из общежитий, назвав это «немножко неправдой». Представитель вуза объяснил – после завершения летней сессии учащихся обяжут освободить комнаты для дезинфекции. Но руководство университета не исключает перевода студентов на дистанционный формат обучения с сентября. Об этом сообщает ИА NEWS.ru со ссылкой на проректора УГЛТУ.

- У нас есть предписание Роспотребнадзора о проведении дезинфекции и соответствующих противоэпидемических мероприятий во всех наших общежитиях. Студенты должны будут на этот период общежития освободить, как и во всех вузах это происходит. Если студент привит, то после проведения дезинфекционных мероприятий летом ему будет предоставлено право проживания в общежитии. Если он не привит, то вернётся в общежитие только в сентябре, — прокомментировал Осовских.

22 июня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что студентам необходимо привиться от коронавируса до начала нового учебного года. Представитель Уральского университета в свою очередь отметил, что проводить занятия дистанционно для невакцинированных и очно для вакцинированных учащихся одной группы будет сложно, поэтому студентов заранее просят сделать все возможное, чтобы лекции и семинары проходили в привычном формате.

Напомним, сообщение о том, что учащимся вуза без вакцины от коронавируса с 1 июля запретят проживать в общежитии, ранее появилось в Telegram-каналах и соцсетях Свердловской области.

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