Специалисты прогнозируют повышение востребованности кобальта на мировом рынке к 2030 году Фото: Алена МАРТЫНОВА

Специалисты прогнозируют резкое повышение востребованности кобальта меньше чем через 10 лет. Это связано с перспективой популяризации электрокаров и следовательно появлением инфраструктуры для их обслуживания. Батареи для подзарядки и оснащения этих машин потребуют для своего производства большие объёмы кобальта. Уже сейчас идет скрытая борьба за звание «кобальтового гиганта». Об этом сообщает ИА NEWS.ru.

- Кобальт — один из ключевых элементов (и с рыночной точки зрения самый дорогой) литий-ионных аккумуляторов. Сейчас конечную форму, которая идёт в аккумуляторные батареи, — сульфат кобальта — производят в основном в Китае — 80%, оставшиеся 20% производят в Финляндии. Около 300 компаний по всему миру, по оценке CRU Group, проявляют активный интерес к разработке рудных месторождений, - рассказывает NEWS.ru.

С начала этого года цены на кобальт начали резко расти. В марте они достигли почти $53 тысяч за тонну. Спрос составляет порядка 125 тысяч тонн в год. Сегодня главным поставщиком переработанного кобальта является Китай. Выходом из ситуации возможной нехватки металла, который становится «золотым», специалисты называют замену его на другой материал. Однако даже 75% лития проходят через КНР.

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