Прогноз погоды в Иркутске: 24 июня в городе ветрено Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Погода в Иркутске на 24 июня принесет в областной центр кратковременный дождь. К тому же день будет ветреным. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В городе сегодня дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с и порывами до 13 м/с, - отмечают метеорологи. – Днем воздух прогреется лишь до +20…+22.

По данным Яндекса, атмосферное давление в Иркутске в норме – составляет 718 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 24 июня ожидается с кратковременными дождями, ливнями и грозами. Порывы ветра в Приангарье сегодня до 15-20 м/с. Столбики уличных термометров покажут в четверг +21…+26, теплее будет в Катангском, Киренском, Усть-Кутском и северо-восточных районах. Там пройдет небольшой дождь, но ожидается +28…+33.

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