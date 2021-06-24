Подмыв моста привел к ограничению движения на трассе Вилюй в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области из-за подмыва моста через реку Большой Кокучей введено ограничение движения для большегрузных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Ограничение для большегрузов весом более пяти тонн действует в обоих направлениях в районе населенного пункта Гуран на федеральной автодороге А-331 «Вилюй», - говорят спасатели.

Подмыв произошел из-за повышения уровня воды в реке, из-за обильных осадков она около шести утра и вовсе вышла на дорогу. По данным на 8 утра вода с полотна отступила, оставив повреждения. Осуществляется реверсивное движение. Работают сотрудники ГИБДД.

Над устранением неисправности сейчас работают девять специалистов на трех спецмашинах. Спасатели просят быть внимательными на данном участке федеральной трассы, не превышать скорость – выбирать ее учитывая погодные условия, соблюдать дистанцию и следить за знаками.

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