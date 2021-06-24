Аварийное отключение электричества произошло 24 июня в Ольхонском районе
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Более десяти населенных пунктов остались без электричества из-за аварии на электросетях в Ольхонском районе. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- Аварийное отключение произошло в 08:41 сегодня, 24 июня, - отмечают специалисты.
Без электричества остались следующие населенные пункты - Черноруд, Кулура, Кучулга, Шида, Хужир, Камыши, Мандархан, Барун Хагун, Харанцы, Ялга, Бурлог, Тутай, Куркут, Тогот, также электроэнергии нет на МРС и турбазах.
На месте над устранением аварии уже трудится бригада. Специалисты также сообщают, что электричество в дома сибиряков вернется в 13.00. Ориентировочно.
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