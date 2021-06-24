13 человек с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 июня превысило 73 тысячи – 73 007 инфицированных выявили в регионе за время пандемии, за сутки в это число вошли 207 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Ковидные госпитали в минувшие 24 часа приняли 189 человек, - говорят специалисты. – На сегодняшний день в больницах 3722 пациента с COVID-19.

За сутки выздоровели 53 боровшихся с инфекцией, всего переболели коронавирусом 70 046 гостей и жителей региона. Увы, справиться с COVID-19 удалось не всем. Сегодня стало известно о смерти еще 13 человек: 11 из них умерли от новой коронавирусной инфекции, еще двое с таким же диагнозом – от иных тяжелых болезней. Всего COVID-19 унес жизни 2744 инфицированных, еще 292 подцепивших его скончались из-за другие заболеваний. Как регион переносит третью волну пандемии – подробности здесь.

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