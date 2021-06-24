24 и 25 июня выпускники Иркутской области сдают последний предмет по выбору ЕГЭ
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
24 и 25 июня больше 2,4 тысяч выпускников Приангарья сдают последний из предметов по выбору ЕГЭ - информатику и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). В этом году экзамен проходит только на компьютерах. Об этом сообщают в правительстве Иркутской области со ссылкой на региональный минобр.
- КЕГЭ – компьютерный единый государственный экзамен. В ходе подготовки к нему в регионе подготовили оборудование, обучили специалистов, которые привлекаются для проведения КЕГЭ. Выпускников заранее ознакомили с перечнем программного обеспечения, несколько раз проводилась апробация нового формата экзамена с участием школьников, - рассказали в ведомстве.
Специалисты дважды проверили исправность оборудования в пунктах проведения экзаменов. Все таких ППЭ в городе – 63.
Результаты ЕГЭ по информатике в Иркутской области будут известны не позднее 8 июля.
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