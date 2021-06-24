20-летний иркутянин обворовал мать своей девушки и сдал золото в ломбард Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске в полицию обратилась 42-летняя женщина. Она заявила, что из ее квартиры в Октябрьском районе пропали золотые украшения и деньги, но следов взлома входной двери не было. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска совместно с отделом полиции №9 в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали вероятного похитителя. Им оказался молодой человек, проживающей с дочерью заявительницы, - рассказали в ведомстве.

20-летний парень работал риелтором и прекрасно знал, что мать его девушки живет одна и постоянно пропадает на работе. Он тайно брал ключи от квартиры женщины и воровал драгоценности и деньги – 32 тысячи рублей. Сдав золото в ломбард, злоумышленник получил на руки еще 110 тысяч рублей.

Сейчас оперативники пытаются найти похищенные украшения. 20-летнего иркутянина обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище.

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