Режим ЧС введен в Бодайбинском районе из-за лесных пожаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Бодайбинском районе наблюдается ухудшение ситуации с природными пожарами. Вместе с этим на территории установился чрезвычайный класс пожароопасности в лесах, что может привести к появлению новых очагов. В связи с этим в Бодайбо и Бодайбинском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщают на сайте администрации муниципального образования.

- На 24 июня в районе зарегистрировано 10 лесных пожаров, имеются не локализованные крупные пожары (200 гектаров и более в зоне авиационной охраны лесов). Основной причиной возникновения огня стал природный фактор — сухие грозы. Специалисты отмечают, что на данный момент угрозы населённым пунктам, социально значимым объектам, хозяйствующим субъектам и населению, нет, - сообщают в ведомстве.

В период режима ЧС жителям района запрещено посещать леса, за исключением работ, нацеленных на пожарную безопасность.

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