В Бурятии заключенный защитил диплом онлайн и стал выпускником иркутского вуза. Фото:УФСИН России по республике Бурятия.

В Улан-Удэнских колониях заключенные получают высшее образование. Так, один из осужденных по видеосвязи успешно защитил диплом о высшем образовании. Теперь мужчина по специальности «инженер путей и сообщения». Об этом сообщаю в пресс-службе УФСИН России по республике Бурятия.

- Защита диплома послужила положительным примером для других осужденных к получению высшего образования в местах лишения свободы, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники ФСИН отмечают, что высшее образование помогает осужденным не только при устройстве на работу после освобождения из колонии. Этот шаг способствует снижению вероятности возвращения человека к преступной жизни.

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