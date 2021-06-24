Сторож на заимке убил приятеля и спрятал тело в выгребной яме в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

42-летний житель Иркутской области подозревается в убийстве своего приятеля в одном из зимовий Качугского района. Сейчас он находится под арестом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

- Мужчины находились в зимовье в урочище «Морой», между ними произошла ссора, - говорят следователи. – Подозреваемый вооружился ножом и нанес товарищу ножевое ранение. В результате 49-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

После убийства мужчина спрятал тело в выгребной яме, а нанимателю, который взял его работать сторожем на заимке, сказал, что тот ушел проверять сети и не вернулся.

- Но работодатель ему не поверил и 13 июня обратился в полицию, - отмечают в региональном СК.

Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области вместе со следователями задержали подозреваемого. Идет расследование уголовного дела.

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