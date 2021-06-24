Сибиряка осудили за организацию платного наркопритона в центре Иркутска

Безработный организовал платный наркопритон в центре Иркутска Фото: Ольга Крыльцова

47-летнего безработного жителя Иркутска накануне осудили за предоставление своего дома в центре города наркоманам для употребления запрещенных веществ. Пресс-службой Кировского районного суда отмечается, что за свои «услуги» мужчина получал вознаграждение в виде денег, алкоголя или табачной продукции.

Действовал его притон с июня по сентябрь прошлого года. При этом ранее судимый сибиряк создавал наркозависимым все необходимые условия.

- Позволял им отдохнуть, пользоваться мебелью и бытовой техникой, чем обеспечивал в указанной квартире комфортное потребление наркотических средств и охрану от правоохранительных органов, - отметили в суде.

Полиции удалось задержать четырех посетителей данного дома, мед.освидетельствование подтвердило употребление наркотиков. В суде вина подозреваемого была доказана, да он и не отпирался. Его признали виновным в преступлении по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчину приговорили к 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

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