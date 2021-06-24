Стало известно отменят ли выпускные в Иркутске из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус вновь вносит изменения в привычный миропорядок. Только у старшеклассников весной этого года забрезжила надежда на проведение выпускных, как в регион пришла третья волна пандемии. Растет число заболевших, увеличивается количество пациентов в ковидных госпиталях. Региональные власти снова вводят ряд ограничений, касающихся развлекательных событий в области и не только: так, ограничили до 50% наполняемость залов – концертных, театров, кинотеатров, вновь временно отменена плановая медицинская помощь. Школьники переживают, не отменят ли выпускные в Иркутске из-за коронавируса. Как это было в прошлом году, когда школы выпускали своих учеников в онлайн-режиме.

И ответ на это уже есть – не отменят. Но они также пройдут с ограничениями. Так, вручать аттестаты выпускникам будут на улице с соблюдением всех санитарных норм. Причем Роспотребнадзор рекомендует проводить данное мероприятие для каждого класса отдельно. Как? Решать будет каждое конкретное учебное заведение.

Торжественные вечера или банкеты по случаю окончания школы – не рекомендуются. Однако, здесь ответственность уже лежит на образовательном учреждении, а на родителях, а также руководстве кафе и ресторанов.

Кстати, стоит напомнить сибирякам, что в дни выпускных – с 25 по 29 июня – в регионе будет ограничена продаже спиртного. Как рассказали в мэрии, розничная продажа алкоголя запрещается с 14.00 до 23.00. Исключение действует только для предприятий общепита.

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