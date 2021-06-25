Погода в Иркутске: 25 июня синоптики дождя не обещают Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 25 июня: в городе переменная облачность, вероятность осадков минимальна. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Воздух в столице Приангарья 25 числа днем прогреется до +23…+25 градусов, - отмечают метеорологи. – Ветер дует восточный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

По данным Яндекса, в областном центре атмосферное давление в норме – составляет 718 миллиметров ртутного столба. Погода в Иркутской области 25 июня также с переменной облачностью, местами дожди, грозы. Ветер по региону «гуляет» юго-западный, юго-восточный со скоростью 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Днем столбики уличных термометров в Приангарье покажут +26…+31, но если небо затянут облака будет прохладней +18…+23.

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