Вызывать искусственные дожди для тушения лесных пожаров будут в Иркутской области

Вызывать дожди для тушения лесных пожаров будут в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области для борьбы с лесными пожарами решено использовать искусственные осадки. Сегодня, 25 июня, в Катангском районе, где лес горит на локализованном участке в 32 тысячи гектаров, будут вызывать искусственные дожди. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В Катангский район вылетит самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон», - отмечают власти. - Сейчас в этом районе появилась ресурсная облачность, это позволит нам при помощи этого самолета вызвать искусственные осадки.

После искусственные дожди будут организовывать и для тушения других пожаров в тайге Приангарья. Как известно, все пожары, зарегистрированные на территории региона, не несут угрозы населенным пунктам, задымленности в поселениях также нет.

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