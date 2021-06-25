Вызывать искусственные дожди для тушения лесных пожаров будут в Иркутской области

Вызывать дожди для тушения лесных пожаров будут в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области для борьбы с лесными пожарами решено использовать искусственные осадки. Сегодня, 25 июня, в Катангском районе, где лес горит на локализованном участке в 32 тысячи гектаров, будут вызывать искусственные дожди. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- В Катангский район вылетит самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон», - отмечают власти. - Сейчас в этом районе появилась ресурсная облачность, это позволит нам при помощи этого самолета вызвать искусственные осадки.
После искусственные дожди будут организовывать и для тушения других пожаров в тайге Приангарья. Как известно, все пожары, зарегистрированные на территории региона, не несут угрозы населенным пунктам, задымленности в поселениях также нет.
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